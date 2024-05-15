Шикунов - об Угальде: «Обязан реализовывать такие моменты»

Экс-спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с журналистами высказался об игре нападающего Манфреда Угальде в финале Пути регионов Кубка России с калининградской «Балтикой».
«Игрок такого уровня, купленный за такие деньги, обязан разбираться в таких ситуациях. В чемпионате он в 10 матчах ни разу не забил, в Кубке у него только один гол...» - передает слова Шикунова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что спартаковцы уступили со счетом 0:1 и покинули Кубок России. «Балтика» в суперфинале турнира встретится с победителем пары «Зенит» - ЦСКА.
Бан пользователя