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Кубок России

Шикунов - об Угальде: «Обязан реализовывать такие моменты»

15 Мая 2024 • 09:32 Комментировать

Экс-спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с журналистами высказался об игре нападающего Манфреда Угальде в финале Пути регионов Кубка России с калининградской «Балтикой».

«Игрок такого уровня, купленный за такие деньги, обязан разбираться в таких ситуациях. В чемпионате он в 10 матчах ни разу не забил, в Кубке у него только один гол...» - передает слова Шикунова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что спартаковцы уступили со счетом 0:1 и покинули Кубок России. «Балтика» в суперфинале турнира встретится с победителем пары «Зенит» - ЦСКА.

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