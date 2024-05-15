Губерниев - о Слишковиче: «Поменяют на тренера, который с богами разговаривает»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении московского «Спартака» от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России. «Красно-белые» уступили со счетом 0:1 и вылетели из турнира.

«Реализовывать моменты надо. Мне жаль Слишковича, есть ощущение, что руководство поменяет его на очередного тренера, который с богами разговаривает. Слишкович должен продолжать работать», - передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

«Балтика» стала первым участником суперфинала Кубка России. В решающем матче турнира калининградская команда встретится с «Зенитом» или ЦСКА.