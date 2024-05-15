Салихова - об Угальде: «Куда на поле пропали 15 миллионов?»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде во вчерашнем кубковом матче с калининградской «Балтикой».

«По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает потерялся. Вот реально: куда пропали на поле 15 миллионов?» - передает слова Заремы Metaratings.ru.

Напомним, что в финальном матче Пути регионов Кубка России «Спартак» на выезде минимально проиграл калининградской «Балтике» со счетом 0:1. Подопечные Сергея Игнашевича пробились в финал турнира, где сыграют с победителем пары «Зенит» - ЦСКА.