Веденеев: «Зенит» должен крупно обыграть ЦСКА»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России (Пути РПЛ) между петербургской командой и ЦСКА.

По мнению эксперта, в предстоящей игре «Зенит» должен одержать уверенную победу, так как после неудач в чемпионате России «сине-бело-голубые» сосредоточатся на Кубке страны.

«Я думаю, что у ЦСКА сил не хватит второй матч так же сыграть. «Зенит» должен выиграть крупно, ну, может, не очень крупно, но два-три мяча забьёт. Я думаю, что «Зениту» надо на Кубок перестроиться. Мне до сих пор не верится, но похоже, что действительно «Зенит» не станет чемпионом», – цитирует Веденеева «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Начало в 20:45 по московскому времени.