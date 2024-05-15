Зиньковский прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал вылет из Кубка России. В финальном матче Пути регионов «красно-белые» уступили калининградской «Балтике» со счетом 0:1.
«Лишиться суперфинала Кубка - провал? Не провал, но разочарование большое. Все хотели в суперфинал. Не понимаю, что пошло не так. Я смотрел со стороны, как и вы», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
Таким образом, «Балтика» стала первым участником суперфинала Кубка России. Соперник команды Сергея Игнашевича определится в поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».
Бан пользователя