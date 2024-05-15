«Справедливость восторжествовала»: Мостовой прокомментировал поражение «Спартака»

«Спартак» пропустил, потом пытался, но огня и задора не хватало. Благодаря этому формату, при котором «Спартак» должен был вылететь, команда прошла дальше и боролась за выход в суперфинал. Справедливость восторжествовала», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».