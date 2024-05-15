«Справедливость восторжествовала»: Мостовой прокомментировал поражение «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о вылете «красно-белых» из Кубка России. В финале Пути регионов «народная команда» потерпела гостевое поражение от калининградской «Балтики» со счетом 0:1.
«Спартак» пропустил, потом пытался, но огня и задора не хватало. Благодаря этому формату, при котором «Спартак» должен был вылететь, команда прошла дальше и боролась за выход в суперфинал. Справедливость восторжествовала», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».
В суперфинале Кубка России калининградскому коллективу будет противостоять победитель финала Пути РПЛ «Зенит» - ЦСКА.
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