Шикунов - о поражении «Спартака»: «Фантастика»

Экс-сотрудник московского «Спартака» Александр Шикунов высказал мнение о вылете «красно-белых» из Кубка России. В финале Пути регионов «народная команда» на выезде минимально проиграла калининградской «Балтике» со счетом 0:1.

«Спартак» вообще не заслуживал поражения! По-моему, столько моментов команда не создавала больше ни в одном матче сезона.... Катастрофа какая-то. Реально у «Спартака» было 9-10 моментов. Фантастика», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России, где ждет победителя противостояния между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.