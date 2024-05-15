Слишкович: «Спартак» должен был победить «Балтику» со счётом 6:1»

Наставник московского «Спартака» Владимир Слишкович пообщался с прессой после поражения от калининградской «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов Кубка России.
«Пересмотрите игру и скажите, как она должна была закончиться? Она должна была закончиться 6:1. Но не закончилась, потому что такие бывают игры. Это футбол. Это не первая и не последняя игра», - высказался тренер во время пресс-конференции.
Таким образом, «Балтика» вышла в суперфинал Кубка России. В решающем матче турнира подопечные Сергея Игнашевича встретятся с петербургским «Зенитом» или столичным ЦСКА.
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