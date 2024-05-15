Щёлкнет ли Федотов снова Семака по носу: Возможные составы на матч «Зенит» – ЦСКА в Кубке России

В ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» примет ЦСКА на «Газпром Арене». В первой встрече между ними в Москве 2 мая была зафиксирована ничья 1:1.

«Зенит»: Васютин, Дуглас Сантос, Нино, Родригао, Караваев, Барриос, Васильев, Вендел, Педро, Ерохин, Мостовой.

ЦСКА: Тороп, Агапов, Мойзес, Виллиан Роша, Дивеев, Келлвен, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Мусаев, Чалов.

Для Сергея Семака точно недоступен Марио Фернандес. У ЦСКА серьёзно травмированы Максим Мухин и Егор Ушаков, чья аренда в «Крылья Советов» была прекращена.

«Зенит» и ЦСКА сыграют между собой второй раз за пять дней и третий раз за четырнадцать дней. 11 мая питерцы проиграли дома «армейцам» 0:1. Интрига, появится ли снова в воротах ЦСКА Тороп.

Матч «Зенит» – ЦСКА в Санкт-Петербурге начнётся сегодня, 15 мая, в 20:45. Текстовая онлайн-трансляция будет проходить здесь. Победителя уже поджидает в суперфинале Кубка России «Балтика».

Кирилл Иванцов