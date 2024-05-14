Игнашевич: «У нас стена на воротах, сегодня Евгений Яшин стоял за нас»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Поздравляю всех болельщиков с этой победой. Ребята очень хотели подарить праздник нашим болельщикам, потому что они этого заслуживают. Да, у нас не очень простая, но поправимая, безусловно, ситуация в чемпионате. Кубок - это особенный момент, это праздник. Мы хотели подарить болельщикам. Они этого заслуживают.

- У «Спартака» были хорошие моменты. У вас что-то внутри дрогнуло, когда Латышонок выручал, и ребята здорово в обороне отыграли?

- Было много моментов, но вы видите, у нас стена на воротах. Сегодня Евгений Яшин стоял за нас, поэтому мы его поздравляем с победой, спасибо ему от команды и болельщиков. Отличный матч.

- Сегодняшняя победа наверняка придаст команде уверенности и поможет в оставшихся поединках в чемпионате. Как считаете?

- Я бы не стал связывать эту игру с матчами чемпионата. Конечно, хорошо, что победили. В первую очередь подарили праздник и надежду нашим болельщикам на удачную концовку.