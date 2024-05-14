Козлов: «Мы ещё порадуемся летом после сезона, пока мы продолжаем работать»

Форвард «Балтики» Данила Козлов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Это главный успех сезона для вас? Главный матч пока в жизни?

- Я бы так не сказал, самый главный будет - финал. Все равно мы уже думаем о финале. Это всё уже история. Мы еще порадуемся летом после сезона. Пока мы продолжаем работать. У нас пока еще два матча в чемпионате. Однозначно, один из самых важных матчей в жизни для многих - это финал.

- Скажите, на стадионе по ходу этого сезона была подобная атмосфера?

- Да.

- На каком матче?

- Мне кажется, на каждом матче. Приходит очень много людей, их поддержка чувствуется. Безусловно, надо сказать спасибо болельщикам и городу, что они нас любят и поддерживают.

- Каково это играть под таким давлением «Спартака»? Потому что моментов было у них много. Каждый раз сердце екало.

- Да, тяжело, на самом деле мне не нравится такой стиль. Но если мы его выбрали и выиграли, значит, мы делали все правильно.