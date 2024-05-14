Игнашевич в девятый раз вышел в финал Кубка России

Сергей Игнашевич, главный тренер калининградской «Балтики» 14 мая вывел свою команду в финальный матч Кубка России. В нём балтийцам предстоит сыграть либо против столичного ЦСКА, либо с питерским «Зенитом».

Таким образом, уже девять раз Игнашевич выходит в финальный матч Кубка России, пишет «Цифроскоп». Правда, с оговоркой – восемь раз он играл в финале как полевой игрок будучи защитником ЦСКА и лишь один раз сыграет как тренер.

Больше подробностей о победе «Балтики» над «Спартаком» - в нашем отчёте.

Соперник «Балтики» в Суперфинале Кубка определится 15 мая.