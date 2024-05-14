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Кубок России

Игнашевич в девятый раз вышел в финал Кубка России

14 Мая 2024 • 23:09 Комментировать

Сергей Игнашевич, главный тренер калининградской «Балтики» 14 мая вывел свою команду в финальный матч Кубка России. В нём балтийцам предстоит сыграть либо против столичного ЦСКА, либо с питерским «Зенитом».

Таким образом, уже девять раз Игнашевич выходит в финальный матч Кубка России, пишет «Цифроскоп». Правда, с оговоркой – восемь раз он играл в финале как полевой игрок будучи защитником ЦСКА и лишь один раз сыграет как тренер.

Больше подробностей о победе «Балтики» над «Спартаком» - в нашем отчёте.

Соперник «Балтики» в Суперфинале Кубка определится 15 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Игнашевич
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