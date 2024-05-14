Первое поражение «Спартака» при Слишковиче и вылет из Кубка России: кто из «красно-белых» хуже всех сыграл в Калининграде

Оценки футболистам Владимира Слишковича

Это случилось! Долго пришлось ждать первое поражение «Спартака» при Слишковиче, семь матчей провёл он после увольнения Абаскаля. И были дам гораздо более серьёзные соперники и серии матчей (три московских дерби подряд), но споткнулся «Спартак» именно тогда, когда нельзя было. Латышонок после «Ростова» победил «красно-белых» и протащил «Балтику» в первый в истории суперфинал Кубка России.

Слишкович опять перетасовал состав, собрав в центре трио Зобнин (неужели) – Пруцев – Мартинс, придумал пару форвардов Игнатов – Бонгонда. Нельзя сказать, что перестроения вообще не сработали, но подвела реализация. Так из-за кого «Спартак» впервые проиграл при Слишковиче? Давайте разбираться по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 32:68, удары по воротам – 5:15, в створ – 2:9, угловые – 5:11. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,0. Пока Латышонок летал в противоположных воротах, Селихов откровенно прохлаждался. Оценить игру голкипера сложно – удар у Андраде получился классный, суперсейва Александр тогда не совершил. Как и за все 90 минут, «Балтика» далее придумала только два неопасных удара в створ.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 6,0. Центр обороны тоже много работы не получил, но гол целиком не списать на трио защитников – построения перемешались из-за стандарта. В остальное время Чернов был хорош в борьбе и двигал оппонентов нещадно, дважды остановил гиперактивного и очень опасного Лисаковича.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 6,0. Пал жертвой тактических перестроений, а матч провёл добротный. Конечно, «Балтика» слишком рано прижалась, но Маслов и до этого выигрывал единоборства, и после. Три эпизода из четырёх остались за Павлом, два отбора он совершил, один перехват.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,5. А вот Литвинов после феноменального матча в РПЛ смотрелся кисленько. Лисакович смещался в его зону и неплохо себя чувствовал, создавая, обостряя. Как раз из зоны Руслан Андраде закрутил под штангу, оформив единственный гол «Балтики», в концовке Литвинов ещё своим киксом чуть не подарил хозяевам второй мяч.

РОМАН ЗОБНИН – 6,0. Двоякий матч от Зобнина. Роман из глубины подключался прекрасно, вторым темпом создав больше половины угроз владениям Латышонка. Вот только реализовать он их не сумел: шесть ударов по воротам, огромное количество шансов и ноль голов в итоге. Со знаком плюс отметим безусловную активность, заряженность, чёткий тайминг, а со знаком минус естественно идёт реализация.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,5. Именно Пруцев создал глубину для Андраде, откровенно застрявшего. Могли «красно-белые» офсайд соорудить и проблем избежать. Но Данил помог хозяевам своим сумбурным движением по штрафной площади. Этот хаос и далее сопровождал игру Пруцева – старался быть везде, но полезных действий не совершил.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,0. Претензии к двум фланговым игрокам одинаковы – два Даниила получили феноменальный простор, но никак им не воспользовались. «Балтика» катастрофически зажалась, скомкалась у штрафной площади. Задачей Хлусевича и Денисова стали как раз подключения, ширина атаки, растягивание обороны. Но они были инертны.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,0. Смотреть пункт про Денисова. Никакой помощи атаке, хотя в данном контексте оба играли чистого вингера. Весь креатив скинули на перегруженный центр, куда приходилось опускаться Игнатову.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,0. Пожалуй, единственный, кто со смыслом действовал в центре поля. Отдал шикарный пас на Бонгонда, после которого Тео обязан был счёт сравнивать. Сделал ещё две ключевые передачи в развитие атаки. Даже странно, что Слишкович заменил Мартинса одним из первых.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 6,5. Похвалить можно и Игнатова, который созидал даже больше Мартинса. Самый креативный «спартаковец» в этой игре. Создал два по-настоящему голевых момента (Зобнину и Угальде), отлично продвигал мяч и постоянно играл вперёд, накопив пять ключевых передач.

ТЕО БОНГОНДА – 5,5. На уровне провёл матч и Тео. Много двигался, отлично открывался и приносил угрозу справа. С его передач на ударную позицию вышли Зобнин и Пруцев, мог и сам забивать Бонгонда, но Латышонок обыграл форварда, хотя удар наносился без помех и из центра штрафной площади.

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МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 3,0. Эх, Манфред, Манфред. Всё-таки наконечник копья из тебя не получается. Два супермомента загубил, мячи не цеплял, терялся как раз перед воротами – в активе опять только борьба у центра поля.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о.

ОЛЕГ РЯБЧУК – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.