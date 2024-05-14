Зобнин: «Если не забиваешь, не выигрываешь»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Что скажешь о своих моментах?

- Не забил.

- Причины этого? Неудача просто?

- Не забил, не попал. Неудача, качество, не знаю, что еще, - точность, сила, не знаю.

- «Спартаку» не хватило только того, что не забили. В остальном всё было хорошо?

- Вы видели сами. Моментов много. Не забили. Если не забиваешь, не выигрываешь.

- Это был самый главный матч сезона для «Спартака»?

- У нас каждый матч главный.