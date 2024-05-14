Зобнин: «Если не забиваешь, не выигрываешь»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».
- Что скажешь о своих моментах?
- Не забил.
- Причины этого? Неудача просто?
- Не забил, не попал. Неудача, качество, не знаю, что еще, - точность, сила, не знаю.
- «Спартаку» не хватило только того, что не забили. В остальном всё было хорошо?
- Вы видели сами. Моментов много. Не забили. Если не забиваешь, не выигрываешь.
- Это был самый главный матч сезона для «Спартака»?
- У нас каждый матч главный.
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