«Балтика» впервые в клубной истории сыграет в главном матче Кубка России

Калининградская «Балтика» не без везения и спасений от Евгения Латышонка выбила московский «Спартак» из Кубка России в шаге от Суперфинала и пробилась в главный матч турнира. Поединок завершился со счётом 1:0.

Это первый в истории калининградского клуба выход в финальный матч Кубка России. Ранее «Балтика» никогда в своей истории так высоко в престижном турнире не забиралась.

Сыграет балтийский клуб в Суперфинале Кубка либо с «Зенитом», либо с московским ЦСКА. Эти два клуба сыграют ответный матч в Пути РПЛ в грядущую среду, 15 мая.

Больше подробностей о матче «Балтики» и «Спартака» - в нашем послематчевом отчёте.