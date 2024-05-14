Латышонок: «Сейчас уже нет эмоций, сейчас «Ростов» - главное»

Лучший футболист встречи «Балтика» - «Спартак» Евгений Латышонок для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- В концовке, наверное, самый важный момент матча, когда Селихов был в вашей штрафной и был сумбур. Какое-то волнение перед финальным свистком было?

- Да. Две игры подряд мы пропускали в концовке. Хотелось уже наконец сыграть на ноль, хорошо, что всё получилось.

- Что по эмоциям? Ты сейчас уже о РПЛ думаешь?

- Сейчас уже нет эмоций, сейчас «Ростов» - главное.

- Сумасшедший сейв в конце матча. Откуда такая сумасшедшая концентрация? Ты видел момент удара?

- Там рикошет просто.

- О чем ты сейчас думаешь?

- Ни о чем сейчас не думаю.