Латышонок: «Сейчас уже нет эмоций, сейчас «Ростов» - главное»

Лучший футболист встречи «Балтика» - «Спартак» Евгений Латышонок для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.
- В концовке, наверное, самый важный момент матча, когда Селихов был в вашей штрафной и был сумбур. Какое-то волнение перед финальным свистком было?
- Да. Две игры подряд мы пропускали в концовке. Хотелось уже наконец сыграть на ноль, хорошо, что всё получилось.
- Что по эмоциям? Ты сейчас уже о РПЛ думаешь?
- Сейчас уже нет эмоций, сейчас «Ростов» - главное.
- Сумасшедший сейв в конце матча. Откуда такая сумасшедшая концентрация? Ты видел момент удара?
- Там рикошет просто.
- О чем ты сейчас думаешь?
- Ни о чем сейчас не думаю.
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