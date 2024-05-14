Латышонок провёл матч сезона и помог «Балтике» обыграть «Спартак» и выйти в финал Кубка России

«Спартак» имел множество моментов в матче против «Балтики», но Евгений Латышонок провёл феноменальный матч. В итоге быстрый гол помог калининградцам впервые в истории выйти в финал Кубка России.

Во вторник определялся первый участник решающего матча Кубка России. Путевку в суперфинал в финале «Пути регионов» оспаривали «Балтика» и «Спартак». Для москвичей именно Кубок России успел стать главным турниром на финише сезона. В свою очередь «Балтика», наверное, ставит себе главной целью сохранение прописки в Премьер-лиге. И всё же возможность выиграть трофей подопечных Сергея Игнашевича манила.

Хозяева активно начали матч и сразу придавили «Спартак» к воротам. В итоге «Балтика» быстро смогла реализовать свое преимущество. Луна справа навесил в штрафную, Андраде, пришедший на стандарт сбросил мяч партнеру. Лисакович пытался найти пространство для удара, но в итоге покатил мяч всё тому же Андраде, который обводящим ударом в каcание пробил в дальний угол. После этого хозяева продолжали владеть преимуществом и совершили ещё несколько острых подходов к воротам Селихова.

Постепенно «Спартак» начал приходить в себя. На девятой минуте Зонин слева вошёл в штрафную и бил в направление ближнего верхнего угла, но попал в сетку с внешней стороны. После этого калининградцы вновь отодвинули игру к воротам «красно-белых», хотя получалось уже не так остро.

В середине тайма «Спартак» создал по-настоящему голевой момент. Зобнин подхватил мяч на своей половине, успел сыграть с двумя партнерами в стеночку, протащил футбольный снаряд до чужой штрафной и сделал передачу на Игнатова, который выскочил один на один с вратарем соперника, но в ближнем бою Латышонок спас свою команду. Вскоре уже Мартинс справа от лицевой покатил назад, и Бонгонда бил почти с угла вратарской, но голкипер калининградцев вновь выручил.

На последней минуте тайма Бонгонда убегал к воротам в окружении троих соперников, в итоге пробить ему толком не дали, и гости ограничились угловым, который традиционно в этом сезоне ничем не опасным не закончился. В итоге на перерыв «Балтика» ушла, ведя в счёте.

В начале второго тайма Капленко принял мяч перед штрафной и бил в угол, но Селихов прилёг и забрал футбольный снаряд. В ответ Бонгонда справа ворвался в штрафную и пробил с острого угла, но Латышонк спас. Мяч отскочил к Игнатову, который стрелял с линии штрафной, но попал в соперника. Затем Зобнин перехватил футбольный снаряд на чужой половине, приблизился к воротам и бил метров с двадцати, но получилось по центру, и вратарь хозяев оказался на месте. Затем после штрафного последовал навес на Хлусевича, который то ли бил, то ли скидывал, Латышонок неудачно сыграл на выходе, сбросив мяч на линию вратарской, откуда бил Зобнин, но сам же вратарь успел подставить ногу и спасти.

Слишкович после этого сделал перестановки, перестроив команду на игру в два защитника. В ответ Игнашевич и вовсе сделал тройную замену, понимая, что «Балтика» очень сильно прижалась к своим воротам. Вышедший у гостей Угальде почти тут же выскочил на рандеву после передачи Игнатова, но Латышонок вновь спас.

За двадцать минут до конца после навеса Денисова справа Бонгонда слета бил с линии вратарской, но в створ не попал. Тут же уже после паса Умярова вновь один на один вышел Угальде, но опять не смог переиграть вратаря. За пять минут до конца Зобнин получил мяч на левом углу вратарской, но пробил выше. Он же вскоре после углового без сопротивления отправил футбольный снаряд вновь над перекладиной. На третьей добавленной минуте Хлусевич пробил из-за пределов штрафной, и после рикошета от Фернандеса мяч, казалось, летел в ворота, но Латышонок вновь в сумасшедшем прыжке спас.

Таким образом, «Балтика» впервые в истории вышла в решающий матч Кубка России. Её соперником станет победитель противостояния между «Зенитом» и ЦСКА. На выходных команды проведут очередные матчи в Премьер-лиге. «Балтика» поедет в гости к «Ростову», а «Спартак» дома примет «Рубин».