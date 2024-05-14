После Карпина Латышонок поверг и «Спартак»: впервые в истории «Балтика» вышла в суперфинал

«Балтика» и «Спартак» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Финал Пути регионов состоялся 14 мая на стадионе «Ростех Арена».

До решающего матча Пути регионов добрались «Спартак» и «Балтика». Прелесть этого матча в том, что победитель автоматически попадает в суперфинал, в прошлом сезоне была ещё одна стадия – встреча с проигравшим в финале Пути РПЛ. Теперь же либо «Зенит», либо ЦСКА выбывают сразу. А первого суперфиналиста Кубка России в очном матче определяли «Балтика» и «Спартак», пожаловавший в Калининград.

Слишкович аккурат перед матчем лишился Соболева и Дуарте, что не помешало ему сделать пять изменений по сравнению с прошлым матчем. Сергей Игнашевич был куда более консервативен – всего одно изменение. И вот эта «вера» главного тренера дала свои плоды на четвёртой уже минуте. Очень долгий розыгрыш углового привёл к навесу центрального защитника Луны. Лисакович забрал подбор, чуть протащил мяч и выкатил Андраде. Кевин блестящим ударом обвёл Селихова, упаковав под дальнюю штангу – 1:0.

Быстрый гол «Балтики», именно так команда Игнашевича прошла «Ростов». Сценарий матча и далее не отличался. «Спартак» забрал инициативу и стал поддавливать. Скрытая передача Игнатова на линии штрафной площади нашла рывок Зобнина, Роман в касание пробил в ближний угол, чиркнув по штанге. Но мяч задел сетку только с внешней стороны.

«Балтика» особо не прижималась к воротам, но с течением времени «Спартак» обороты наращивал. Справа пришла опаснейшая атака через Бонгонду – Тео выкатил на точку пенальти, набежавший Мартинс пробил в темп, но Латышонок ногой парировал. Оказалось, это лишь разминка. Во втором тайме «Спартак» ещё сильнее нарастил давление. «Балтика» трещал по швам, но не ломалась.

Бонгонда бьёт с острого угла – Латышонок парирует, с отскока добавляет Игнатов, но отправляет мяч над перекладиной. Затем голкипер ошибается после кросса справа и скидки Хлусевича, однако сам же исправляет ситуацию, вылетая на удар Зобнина с подбора. Следующий момент острой передачей создаёт Игнатов. На рывок свежего Угальде следует мяч, Манфред с тычка бьёт, но Латышонок в который раз спасает, парируя ногой.

Затих «Спартак» минут на 15, а потом вновь пошла разрезающая передача из глубины, через рикошет мяч дошёл до Угальде, выскочившего на Латышонка. Опять Манфред бил в касание, опять голкипер ногой отразил удар. Но самый главный сейв Латышонок совершил на третьей добавленной минуте: «Спартак» навалился и просто грузил мяч в штрафную площадь, Роберто Фернандес пытался вынести, но вместо этого срезал в створ. Однако Латышонок успел переместиться и отвести угрозу.

«Балтика» победила «Спартак» со счётом 1:0 (буквально скопировав матч против «Ростова») и вышла в суперфинал Кубка России. Впервые в истории.