Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

После Карпина Латышонок поверг и «Спартак»: впервые в истории «Балтика» вышла в суперфинал

14 Мая 2024 • 22:43 Комментировать (3)
Балтика
1:0
Спартак Москва
окончен

«Балтика» и «Спартак» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Финал Пути регионов состоялся 14 мая на стадионе «Ростех Арена».

Протокол игры  
Балтика1:0Спартак Москва
(1:0) Андраде Кевин4'  
Латышонок ЕвгенийАндраде КевинФернандес РобертоЖиров АлександрБистрович Кристиян 81' (Осипов Александр ( 81') Капленко Кирилл  19' 59' (Ковалёв Юрий ( 59') Луна ДиегоФернандес Алекс II 59' (Аванесян Тигран ( 59') Рыбчинский Дмитрий 59' (Козлов Данила Сергеевич ( 59') Энрикес Анхело 72' (Кузьмин Максим ( 72') Лисакович Виталий
Запасные: Бориско МаксимМаляров КириллЛазарев ВадимОстойич ИванКоновалов ИгорьПряхин СергейРадмановац НиколаАрбузов Ярослав
Селихов АлександрЧернов НикитаХлусевич ДаниилМаслов Павел 58' (Умяров Наиль ( 58') Зобнин РоманДенисов Даниил 70' (Рябчук Олег ( 70') Игнатов Михаил АлександровичЛитвинов Руслан  16'Мартинс Кристофер 58' (Угальде Манфред ( 58') Пруцев Данил 83' (Мозес Виктор ( 83') Бонгонда Тео 71' (Медина Хесус ( 71')
Запасные: Свинов ИльяТавареш ТомашКлассен ЛеонЗиньковский АнтонМаксименко АртёмДжикия Георгий
14 мая. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

 

До решающего матча Пути регионов добрались «Спартак» и «Балтика». Прелесть этого матча в том, что победитель автоматически попадает в суперфинал, в прошлом сезоне была ещё одна стадия – встреча с проигравшим в финале Пути РПЛ. Теперь же либо «Зенит», либо ЦСКА выбывают сразу. А первого суперфиналиста Кубка России в очном матче определяли «Балтика» и «Спартак», пожаловавший в Калининград.

Слишкович аккурат перед матчем лишился Соболева и Дуарте, что не помешало ему сделать пять изменений по сравнению с прошлым матчем. Сергей Игнашевич был куда более консервативен – всего одно изменение. И вот эта «вера» главного тренера дала свои плоды на четвёртой уже минуте. Очень долгий розыгрыш углового привёл к навесу центрального защитника Луны. Лисакович забрал подбор, чуть протащил мяч и выкатил Андраде. Кевин блестящим ударом обвёл Селихова, упаковав под дальнюю штангу – 1:0.

Быстрый гол «Балтики», именно так команда Игнашевича прошла «Ростов». Сценарий матча и далее не отличался. «Спартак» забрал инициативу и стал поддавливать. Скрытая передача Игнатова на линии штрафной площади нашла рывок Зобнина, Роман в касание пробил в ближний угол, чиркнув по штанге. Но мяч задел сетку только с внешней стороны.

«Балтика» особо не прижималась к воротам, но с течением времени «Спартак» обороты наращивал. Справа пришла опаснейшая атака через Бонгонду – Тео выкатил на точку пенальти, набежавший Мартинс пробил в темп, но Латышонок ногой парировал. Оказалось, это лишь разминка. Во втором тайме «Спартак» ещё сильнее нарастил давление. «Балтика» трещал по швам, но не ломалась.

Бонгонда бьёт с острого угла – Латышонок парирует, с отскока добавляет Игнатов, но отправляет мяч над перекладиной. Затем голкипер ошибается после кросса справа и скидки Хлусевича, однако сам же исправляет ситуацию, вылетая на удар Зобнина с подбора. Следующий момент острой передачей создаёт Игнатов. На рывок свежего Угальде следует мяч, Манфред с тычка бьёт, но Латышонок в который раз спасает, парируя ногой.

Затих «Спартак» минут на 15, а потом вновь пошла разрезающая передача из глубины, через рикошет мяч дошёл до Угальде, выскочившего на Латышонка. Опять Манфред бил в касание, опять голкипер ногой отразил удар. Но самый главный сейв Латышонок совершил на третьей добавленной минуте: «Спартак» навалился и просто грузил мяч в штрафную площадь, Роберто Фернандес пытался вынести, но вместо этого срезал в створ. Однако Латышонок успел переместиться и отвести угрозу.

«Балтика» победила «Спартак» со счётом 1:0 (буквально скопировав матч против «Ростова») и вышла в суперфинал Кубка России. Впервые в истории.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика

Новости по матчу

Сегодня, 14 Мая
22:49
«Спартак» потерпел первое поражение при Слишковиче
22:44
Латышонок провёл матч сезона и помог «Балтике» обыграть «Спартак» и выйти в финал Кубка России 3
22:43
После Карпина Латышонок поверг и «Спартак»: впервые в истории «Балтика» вышла в финал Кубка России 1
21:11
В «Спартаке» назвали причину отсутствия Дуарте
20:56
«Балтика» забила «Спартаку» уже на четвёртой минуте
20:37
Слишкович: «Мне не интересен соперник, я знаю, что мы хотим, и мы сегодня это покажем»
20:26
Игнашевич: «Никогда не играем в такой футбол, какой был в матче «Пари НН» - «Спартак»
20:15
«Балтика» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 5
19:56
«Балтика» огласила состав на кубковую битву со «Спартаком»
19:48
Селихов и Бонгонда — в стартовом составе «Спартака» на кубковую битву с «Балтикой»
18:25
Свыше 30 тысяч зрителей посетят встречу «Балтики» со «Спартаком»
16:34
Бушманов: «Спартак» — фаворит, но будет непросто»
15:12
Бонгонда: Кубок России — цель «Спартака» номер один
12:22
Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика — Спартак Кубка России — 14 мая 2024
12:21
Ледяхов: «В матче с «Балтикой» «Спартаку» будет тяжело»
10:43
Бонгонда рассказал о своём отношении к Абаскалю
10:31
Бонгонда рассказал об изменениях в «Спартаке» при Слишковиче
09:52
Булыкин: «Балтика» будет сопротивляться, но я жду победу «Спартака»
09:00
«Спартак» без Соболева против «Балтики»: В чью пользу будет выбор Слишковича и Игнашевича в финале Пути регионов 2
02:02
Балтика - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Мая
21:31
Защитник «Балтики» Андраде: «Идеально было бы остаться в РПЛ и выиграть Кубок России»
21:20
Аленичев: «Надеюсь, Угальде в матче с «Балтикой» покажет, на что он способен»
21:18
Прогноз на точный счёт матча Балтика — Спартак Кубка России — 14 мая 2024
20:25
Дьяков: «Спартаку» будет нелегко в матче с «Балтикой»
19:13
Соболев не сыграет с «Балтикой» – в клубе назвали причину
17:26
Широков уверен, что «Спартаку» будет непросто в матче с «Балтикой»
14:27
На игре «Балтики» со «Спартаком» ожидается аншлаг 1
14:23
Сёмин назвал фаворита Кубка России
12:50
Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не будет фаворитом в финале с «Балтикой»
12:46
Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика — Спартак Кубка России — 14 мая 2024
11:22
РФС назначил судей на решающие матчи Кубка России
10:53
Ставка и прогноз на матч Балтика — Спартак Кубка России — 14 мая 2024
09:48
Хлусевич ответил, хочет ли, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»
12 Мая
21:53
Бояринцев: «Матч с «Балтикой» будет очень сложным для «Спартака»
11:09
У «Спартака» есть все шансы взять Кубок России» — министр просвещения РФ
10:30
Литвинов — о матче с «Балтикой»: «Нужно отталкиваться от себя»
11 Мая
23:23
Зобнин: «Спартак» не разделяет РПЛ и Кубок России»
23:13
Зобнин: «Балтика» сейчас хороша»
23:03
Зобнин: «Спартак» не думает о суперфинале Кубка России
10 Мая
13:11
Черданцев: «Спартак» ждёт очень тяжёлый матч против «Балтики»
07 Мая
19:00
Деменко считает, что «Спартак» будет претендовать на Кубок России
11:24
Осипов: «На бумаге «Балтика» далеко не фаворит в Кубке России»
04 Мая
19:49
Кечинов: «В матче с «Балтикой» лёгкой прогулки у «Спартака» не будет»
19:28
«Балтика» - «Спартак»: объявлена дата и время начала кубкового финала Пути регионов
03 Мая
16:02
Балахнин рассказал, какую пару хотел бы видеть в финале Кубка России
14:01
Мор считает, что «Балтика» способна выйти в Суперфинал Кубка России 1
09:29
Латышонок: «Я не вытащил «Балтику» в матче с «Ростовом»
02 Мая
22:53
Остойич считает хорошими шансы «Балтики» пройти «Спартак»
21:58
«Спартак» полетит в Калининград на финал Пути регионов Кубка России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (3) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
14 Мая 2024 в 23:05
ай назвать тосно и балтику черно-белыми может тока дундук с незастикленнава балкону.. А-ха-ха-ха! )))
redwhite1959
14 Мая 2024 в 22:56
Во времена Союза одним из самых неудобных соперников для "Спартака" было черно-белое московское "Торпедо". В российские времена появился ещё один неудобный черно-белый соперник - "Тосно", который дважды выбивал "Спартак" из Кубка России. Вот и сегодня "Спартак" проиграл черно-белой "Балтике". Мистика какая-то!)) А если серьёзно - то всё закономерно - нет в "Спартаке" сейчас забивного форварда. Да и без Соболева никто толком за верховые мячи в штрафной соперника побороться не может. И - конечно - много игроков низкого класса - Маслов, Денисов, Умяров, Пруцев. У Бескова и Романцева эти парни даже в дубле не играли бы!(( В своё время Гвардиола, тренируя "Барсу" выдвинул тезис - пока мяч у нас, нашим воротам ничего не угрожает! Перефразируя - пока мяч у этих четверых, воротам соперников ничего не угрожает! Зобнин в прошлой игре с "Краснодаром" положил мяч в девять, а сегодня сколько ни бил - всё без толку! Приходится сделать вывод - в девять попал случайно!(( И т.д. и т.п.
ингерман
14 Мая 2024 в 22:46
кхе-кхе.. )))
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Лунин или Куртуа: тренер «Реала» выбрал вратаря на финал Лиги чемпионов Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» «Бавария» выбрала нового тренера и предложила контракт Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Анчелотти обратился к Лунину и Куртуа перед финалом Лиги чемпионов Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне Президент «Реала» Перес обратился к Анчелотти «Реал» сделал предложение Кроосу
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Балтика Балтика
Спартак Москва Спартак Москва
1
0
3.55 3.30 2.15
Видео
15.05.24 в 20:45
Зенит Зенит
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1.95 3.50 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Мая
23:11 · Кубок России
Козлов: «Мы ещё порадуемся летом после сезона, пока мы продолжаем работать»
23:09 · Кубок России
Игнашевич в девятый раз вышел в финал Кубка России
23:06 · Кубок России
Зобнин: «Если не забиваешь, не выигрываешь»
23:02 · Кубок России
«Балтика» впервые в клубной истории сыграет в главном матче Кубка России
22:59 · Кубок России
Латышонок: «Сейчас уже нет эмоций, сейчас «Ростов» - главное»
22:49 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» потерпел первое поражение при Слишковиче
21:11 · Кубок России
В «Спартаке» назвали причину отсутствия Дуарте
20:57 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Спартаку» важнее трофей, чем третье место в РПЛ»
20:56 · Кубок России
«Балтика» забила «Спартаку» уже на четвёртой минуте
20:37 · Кубок России
Слишкович: «Мне не интересен соперник, я знаю, что мы хотим, и мы сегодня это покажем»
20:30 · Кубок России
Зеленов — о состоянии Бабича: «Точных сроков мы не называем»
20:26 · Кубок России
Игнашевич: «Никогда не играем в такой футбол, какой был в матче «Пари НН» - «Спартак»
20:15 · Кубок России
«Балтика» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 5
20:02 · Кубок России
Гаджиев — о матче «Зенит» - ЦСКА: Выиграет тот, кто первым реализует свой момент
19:56 · Кубок России
«Балтика» огласила состав на кубковую битву со «Спартаком»
Все новости