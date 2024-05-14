В «Спартаке» назвали причину отсутствия Дуарте

Во вторник «Балтика» и «Спартак» проводят матч в нижней части турнирной сетки Кубка России. На кону стоит путёвка в суперфинал турнира.

В заявке «Спартака» на игру не оказалось защитника Алексиса Дуарте. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

«Алексис Дуарте приболел», - цитирует Зеленова Sport24.

Следить за матчем между «Балтикой» и «Спартаком» во всех подробностях можно на портале LiveResult – там проходит текстовая трансляция. Победитель этого матча в суперфинале Кубка России сыграет либо с ЦСКА, либо с «Зенитом».