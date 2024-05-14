«Балтика» забила «Спартаку» уже на четвёртой минуте

В Калининграде стартовал финальный матч кубкового Пути регионов между «Балтикой» и «Спартаком». Уже на четвёртой минуте команда Владимира Слишковича пропустила, что бывает совсем не часто. Хозяева разыграли угловой удар, во второй волне атаки подача с правого фланга, Виталий Лисакович зацепился за мяч и отыграл на Кевина Андраде, который с левого края штрафной направил мяч в дальний угол ворот.

«Балтика» повела 1:0. Отметим, что сегодня ничейного результата не будет. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.