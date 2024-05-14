Слишкович: «Мне не интересен соперник, я знаю, что мы хотим, и мы сегодня это покажем»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Похоже, что «Спартак» уже не достанет тройку лидеров и останется в пятерке в чемпионате. Можно ли сказать, что все силы брошены на то, чтобы стать обладателем кубка страны?

- Сразу я считаю, что ваш вопрос неправильный. Мы можем войти в тройку. Не думаем о том, что важнее - кубок или чемпионство. У нас есть возможность ворваться в топ-три. Не знаю, почему в последнее время говорят только о четвертой или пятой позиции. Нам Кубок важен, важен и чемпионат. Мы и ребята это знаем. Они сегодня попробуют выиграть. Я уверен, что они свою задачу выполнят, как надо, как договорились, что у нас не будет сегодня проблем, и играем за выход в финал.

- После победного матча с «Краснодаром» вы решили поменять победный состав. Сегодня Селихов в воротах, Дуарте и Селихов в Москве остались. Почему так?

- Потому что они не смогли быть с командой, просто такой момент, когда я должен был найти оптимальный состав. Я считаю, что это момент, когда я могу выполнить задачу, а она проста - выиграть. Я своим выбором очень доволен.

- При подготовке к матчу вы отталкивались от соперника, подстраивались, или все-таки рассчитывали больше на свою игру?

- Это тоже история, которую постоянно слышу. Мне непонятно, что это значит. Нет, я знаю, что это значит, но я не согласен с этим. Если кто-то считает, что игра - это подготовиться к сопернику, я скажу, что главное то, что ты говоришь своим игрокам, особенно крайним игрокам. Если они поднимаются высоко, это атакующий футбол. Эта история «к сопернику» или не «к сопернику»… мы смотрим на себя. Мне не интересен соперник, я знаю, что мы хотим, и мы сегодня это покажем.

- Весенняя «Балтика» очень отличается от осенней. Какое ваше мнение о сопернике на сегодняшний день?

- Это действительно другая команда, там результаты лучше, чем были полгода назад. Это показывает команда. К сожалению, она в таком моменте, когда таблица говорит, что будем ей тяжело остаться в Премьер-лиге. Шансы есть, также как и в Кубке. Уверен, что соперник попробует сделать всё, чтобы это получилось.