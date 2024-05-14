Зеленов — о состоянии Бабича: «Точных сроков мы не называем»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о восстановлении центрального защитника команды Срджана Бабича.

«Он продолжает восстановление. Но точных сроков мы не называем. Мы можем только надеяться, что он вернется в строй как можно скорее», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 28-летний защитник сыграл в 23 матчах за «Спартак» и забил три мяча.

Сегодня, 14 мая, «Спартак» встретится на выезде с «Балтикой» в рамках финального матча Кубка России Пути регионов. Начало поединка запланировано на 20:45 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.