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Зеленов — о состоянии Бабича: «Точных сроков мы не называем»

14 Мая 2024 • 20:30 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
1 4.20 X 3.60 2 1.92
Через 0 ч. -6 мин.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о восстановлении центрального защитника команды Срджана Бабича.

«Он продолжает восстановление. Но точных сроков мы не называем. Мы можем только надеяться, что он вернется в строй как можно скорее», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 28-летний защитник сыграл в 23 матчах за «Спартак» и забил три мяча.

Сегодня, 14 мая, «Спартак» встретится на выезде с «Балтикой» в рамках финального матча Кубка России Пути регионов. Начало поединка запланировано на 20:45 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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Спартак Москва Срджан Бабич Дмитрий Зеленов ещё теги

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