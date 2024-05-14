Игнашевич: «Никогда не играем в такой футбол, какой был в матче «Пари НН» - «Спартак»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Матч через два на третий, после субботнего триллера очередной важный матч. Насколько качественно команда успела подготовиться, перезагрузиться и настроиться на сегодняшний поединок?

- Только игра покажет, насколько качественно. Но я думаю, что готовы в целом неплохо. При поддержке наших болельщиков, в которых мы не сомневаемся, способны показать хороший футбол и результат.

- В прошлых турах в чемпионате «Пари НН» и «армейцы» показали, как можно играть со «Спартаком», играя в закрытый футбол. Какого футбола сегодня ждать от «Балтики», какое ваше мнение о сопернике?

- Соперник достойный, вопросов нет, но мы никогда не играем в такой футбол, какой был в матче «Пари НН» - «Спартак». Многое будет зависеть от того, что предложит «Спартак», но мы готовы к любому сценарию. Можем и первым, и вторым номером играть. Конечно, при своих болельщиках надеемся их порадовать сегодня.

- Сегодня Рыбчинский меняет в составе Ковалёва. С чем это связано?

- Дима неплохо провел последний матч. Это та позиция, где мы можем без потери качества сделать ротацию. Дима сыграл меньше, чем Юра в последней игре, поэтому он сегодня в старте.

- В субботу были не очень радостны прогнозы по поводу восстановления Козлова. Сегодня он в заявке. Пошел на поправку?

- Да, видимо, молодой организм. Поэтому радует нас и докторов, он в заявке. Думаю, он даже выйдет на поле.