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Гаджиев — о матче «Зенит» - ЦСКА: Выиграет тот, кто первым реализует свой момент

14 Мая 2024 • 20:02 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.95 X 3.40 2 4.10
Через 23 ч. 53 мин.

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем кубковом поединке между «Зенитом» и ЦСКА.

Стоит сказать, что предстоящая игра станет для команд уже третьей очной за последние две недели.

«Это будет новая история. А исход матча решат те же факторы, что и в предыдущем. Тогда выиграл тот, кто первый реализовал свой момент», — цитирует Гаджиева Vprognoze.

Напомним, первая финальная игра Кубка России Пути РПЛ, которая прошла в Москве, завершилась ничьей – 1:1. Ответный поединок «Зенита» и ЦСКА состоится 15 мая, начало — в 20:45 по столичному времени. Следить за ходом всех событий можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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