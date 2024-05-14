«Балтика» огласила состав на кубковую битву со «Спартаком»

Калининградской «Балтике» вечером вторника предстоит сыграть в финале Пути регионов Кубка России против грозного соперника – непобедимого в последний месяц московского «Спартака» под руководством Владимира Слишковича. За час до игры балтийцы огласили свой состав:

Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Луна, Андраде, Бистрович (к), Энрикес, Рыбчинский, Алекс, Лисакович.

Ранее свой состав на важнейшую игру огласил московский «Спартак».

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Балтика» - «Спартак» проведёт наш портал. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:45 по московскому времени.