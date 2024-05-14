Селихов и Бонгонда — в стартовом составе «Спартака» на кубковую битву с «Балтикой»

Сегодня, 14 мая, «Спартак» встретится на выезде с «Балтикой» в рамках финального матча Кубка России Пути регионов.

Пресс-служба столичного клуба поделалась информацией о списке игроков, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов (вр), Чернов, Литвинов, Маслов, Денисов, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Зобнин (к), Бонгонда, Игнатов.

Запасные: Максименко (вр), Свинов (вр), Джикия, Рябчук, Классен, Тавареш, Умяров, Медина, Мозес, Зиньковский, Угальде.

Игра между «Балтикой» и «Спартаком» должна будет стартовать в 20:45 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.