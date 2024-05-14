«Зенит» или ЦСКА: Мостовой ответил, у кого больше шансов на выход в суперфинал Кубка России

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем кубковом матче между «Зенитом» и ЦСКА.

«Больше шансов выйти в Суперфинал у «Зенита». Не может же у питерцев быть такого огромного нефарта», — заявил Мостовой Vprognoze.

По мнению эксперта, у «Зенита» нет никакого кризиса, просто команде не везло в последних матчах.

Ответный финальный матч Кубка России Пути РПЛ пройдет завтра, 15 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:45 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

Напомним, первый матч между командами завершился вничью со счетом 1:1.