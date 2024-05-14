Вендел: «Моя мотивация — максимальное количество трофеев»

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел ответил, принципиально ли для него выиграть Кубок России, который ему пока не покорялся.

«Конечно! Я много раз говорил, что главная мотивация для меня — ​максимальное количество трофеев вместе с «Зенитом», — приводит слова Вендела официальный сайт «сине-бело-голубых».

Футболист отметил, что сейчас «Зенит» приложит все усилия для победы в турнире.

Напомним, бразилец выступает за санкт-петербургский клуб с 2020 года. В текущем сезоне Вендел принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором восьми результативных передач.