Свыше 30 тысяч зрителей посетят встречу «Балтики» со «Спартаком»

Сегодня, 14 мая, калининградская «Балтика» примет на своём поле московский «Спартак» в рамках финального матча Кубка России Пути регионов.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», на предстоящем поединке ожидается аншлаг. Сообщается, что на данный момент реализовано более 30 тысяч билетов.

Матч «Балтика» - «Спартак» должен будет стартовать в 20:45 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что второй участник Суперфинала Кубка России определится в противостоянии между «Зенитом» и ЦСКА.