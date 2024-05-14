Бушманов: «Спартак» — фаворит, но будет непросто»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем кубковом матче между «красно-белыми» и «Балтикой».

Бушманов заявил, что для «Балтики» важнее сохранить свою прописку в РПЛ, поэтому сейчас «Спартак» является фаворитом.

«На мой взгляд, «Спартак» — фаворит в этом матче, и они должны выигрывать, но команде будет непросто», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что победа в Кубке России является единственным шансом для «Спартака» спасти сезон.

Сегодня, 14 мая, «Спартак» сыграет в гостях с «Балтикой» в рамках финального матча Кубка России Пути регионов. Начало встречи запланировано на 20:45 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.