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Кубок России

Бонгонда: Кубок России — цель «Спартака» номер один

14 Мая 2024 • 15:12 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
1 4.20 X 3.60 2 1.92
Через 4 ч. 31 мин.

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о возможной победе в этом розыгрыше Кубка России.

«Это наша цель номер один сейчас. Выйти в суперфинал и сделать все возможное для победы», — заявил Бонгонда Metaratings.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» добрался уже до финала Пути регионов, в котором сыграет с «Балтикой».

Встреча между командами пройдет сегодня, 14 мая. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России два года назад.

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Евро-Футбол.Ру,
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