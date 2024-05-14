Бонгонда: Кубок России — цель «Спартака» номер один

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о возможной победе в этом розыгрыше Кубка России.

«Это наша цель номер один сейчас. Выйти в суперфинал и сделать все возможное для победы», — заявил Бонгонда Metaratings.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» добрался уже до финала Пути регионов, в котором сыграет с «Балтикой».

Встреча между командами пройдет сегодня, 14 мая. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России два года назад.