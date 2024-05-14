Ледяхов: «В матче с «Балтикой» «Спартаку» будет тяжело»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России (Пути регионов), в котором «красно-белые» сыграют в гостях с калининградской «Балтикой».

Эксперт отметил, что «Балтика» настроена на победу в турнире и сможет создать трудности московской команде в предстоящей игре.

«Конечно, «Спартаку» будет тяжело. «Балтика» тоже хочет выиграть Кубок. «Красно-белые» выглядят неплохо. Думаю, «Спартаку» будет сопутствовать удача сегодня, — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

Матч «Балтика» — «Спартак» состоится сегодня, 14 мая. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени.