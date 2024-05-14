Эдуард Мор предсказал победителя матча «Балтика» - «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями относительно предстоящего поединка между «красно-белыми» и калининградской «Балтикой» в финале Пути регионов Кубка России.

«Возьму победу «Спартака» в основное время. Калининградцы забивают в последних матчах регулярно, поэтому возьму также ТБ (2,5). Учитывая необходимость победы в основное время, то и матч должен быть активным», - передает слова Мора «РБ Спорт».

«Балтика» примет «Спартак» на домашнем стадионе в Калининграде сегодня, 14 мая. Начало поединка запланировано в 20:45 по московскому времени.