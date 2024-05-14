Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Генич сделал прогноз на финал «Балтика» - «Спартак»

14 Мая 2024 • 11:01 Комментировать

В финале Пути регионов Кубка России московский «Спартак» на выезде встретится с калининградской «Балтикой». Об этом поединке поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Выберу свою любимую ставку - тотал 2-3 гола. «Спартак» мало пропускает при Слишковиче, но москвичам явно будет непросто. Моменты у их ворот возникают. «Спартак» и сам постарается впереди упростить игру, как это было в матче с «Динамо», - передает слова Генича «РБ Спорт».

Финальный матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 14 мая. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Константин Генич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Модрич принял решение по будущему Лунин или Куртуа: тренер «Реала» выбрал вратаря на финал Лиги чемпионов Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» «Бавария» выбрала нового тренера и предложила контракт Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти обратился к Лунину и Куртуа перед финалом Лиги чемпионов Кроос может покинуть «Реал» из-за Мбаппе Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.05.24 в 20:45
Балтика Балтика
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.30 2.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Мая
11:07 · Кубок России
Эдуард Мор предсказал победителя матча «Балтика» - «Спартак»
11:01 · Кубок России
Генич сделал прогноз на финал «Балтика» - «Спартак»
10:43 · Кубок России
Бонгонда рассказал о своём отношении к Абаскалю
10:31 · Кубок России
Бонгонда рассказал об изменениях в «Спартаке» при Слишковиче
09:52 · Кубок России
Булыкин: «Балтика» будет сопротивляться, но я жду победу «Спартака»
13 Мая
21:31 · Кубок России
Защитник «Балтики» Андраде: «Идеально было бы остаться в РПЛ и выиграть Кубок России»
21:20 · Кубок России
Аленичев: «Надеюсь, Угальде в матче с «Балтикой» покажет, на что он способен»
20:25 · Кубок России
Дьяков: «Спартаку» будет нелегко в матче с «Балтикой»
19:13 · Кубок России
Соболев не сыграет с «Балтикой» – в клубе назвали причину
17:26 · Кубок России
Широков уверен, что «Спартаку» будет непросто в матче с «Балтикой»
14:27 · Кубок России
На игре «Балтики» со «Спартаком» ожидается аншлаг 1
14:23 · Кубок России
Сёмин назвал фаворита Кубка России
13:04 · Кубок России
Игрок «Спартака»: «В матче с «Балтикой» будем стараться выдать свой максимум»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не будет фаворитом в финале с «Балтикой»
11:22 · Кубок России
РФС назначил судей на решающие матчи Кубка России
Все новости