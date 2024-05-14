Генич сделал прогноз на финал «Балтика» - «Спартак»

В финале Пути регионов Кубка России московский «Спартак» на выезде встретится с калининградской «Балтикой». Об этом поединке поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.
«Выберу свою любимую ставку - тотал 2-3 гола. «Спартак» мало пропускает при Слишковиче, но москвичам явно будет непросто. Моменты у их ворот возникают. «Спартак» и сам постарается впереди упростить игру, как это было в матче с «Динамо», - передает слова Генича «РБ Спорт».
Финальный матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 14 мая. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени.
Бан пользователя