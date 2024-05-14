Бонгонда рассказал о своём отношении к Абаскалю

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда не имеет никаких претензий к экс-наставнику команды Гильермо Абаскалю, несмотря на то, что испанец предоставлял футболисту очень мало игрового времени.

«Благодаря ему оказался здесь, он мне дал мне эту возможность. Я никогда не буду его критиковать только по той причине, что что-то не вышло так, как мне хотелось», - цитирует форварда Metaratings.

В сезоне-2023/2024 Бонгонда провёл 32 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи. Контракт футболиста с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.