Бонгонда рассказал об изменениях в «Спартаке» при Слишковиче

Владимир Слишкович дал футболистам «Спартака» больше свободы на поле, сообщил форвард «красно-белых» Тео Бонгонда.

«Свободы на поле стало больше. Он знает, что мы хорошие игроки. Немного поменялась манера общения с тренером. Наша манера игры, последовательность мысли тоже поменялись», - цитирует футболиста Metaratings.

Слишкович возглавил «Спартак» 14 апреля, однако до сих пор является исполняющим обязанности наставника. При боснийце «красно-белые» не проиграли ни одного матча.

В РПЛ москвичи борются за бронзовые награды, а в Кубке страны дошли до финала Пути регионов, в котором 14 мая встретятся с «Балтикой».