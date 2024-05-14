Булыкин: «Балтика» будет сопротивляться, но я жду победу «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Кубка России (Пути регионов), в котором «Спартак» сыграет с «Балтикой».

Эксперт назвал «Спартак» одним из главных претендентов на победу в турнире, выразив мнение, что в финале Кубка России команда Владимира Слишковича встретится с петербургским «Зенитом».

«Балтика» будет сопротивляться, но я жду победу «Спартака». Они сейчас в хорошей форме, играют с хорошим настроением и куражом», – цитирует Булыкина Sport24.

Матч «Балтика» — «Спартак» состоится сегодня, 14 мая, в Калининграде. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени.