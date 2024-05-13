Защитник «Балтики» Андраде: «Идеально было бы остаться в РПЛ и выиграть Кубок России»

Кевин Андраде, защитник калининградской команды, рассказал о желании клуба выиграть трофей в этом сезоне.

Напомним, «Балтика», которая борется за выживание, во вторник сыграет со «Спартаком» в Кубке России, победитель этого матча выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится либо с ЦСКА, либо с «Зенитом».

- Идеально было бы остаться в РПЛ и выиграть Кубок России. В этом плане я максималист. Мы должны думать о самых высоких целях, - цитирует футболиста «Балтики» «Матч ТВ».

Матч пройдёт в Калининграде 14 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по столичному времени.

В РПЛ коллектив Сергея Игнашевича набрал 26 баллов в 28 турах и идёт на 15 строчке в таблице. От зоны стыковых матчей «Балтику» отделяют три очка за два тура до конца чемпионата.