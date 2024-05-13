Аленичев: «Надеюсь, Угальде в матче с «Балтикой» покажет, на что он способен»

Дмитрий Аленичев, бывший рулевой «Спартака», надеется, что форвард столичной команды Манфред Угальде проявит в себя в матче с «Балтикой».

Напомним, 14 мая «красно-белые» в гостях сыграют с «Балтикой» в Кубке России, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по мск.

- Надеюсь, Угальде в матче с «Балтикой» раскроет свой потенциал и покажет, на что он способен. Мы помним за какие большие деньги его купили. Он должен выстрелить, - цитирует Аленичева «Чемпионат».

Угальде пополнил ряды «Спартака» в зимнее межсезонье, заключив контракт до 2028 года. В текущем сезоне провёл за «Спартак» три игры в Кубке страны и забил один гол, в РПЛ нападающий не отличался.