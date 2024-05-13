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Аленичев: «Надеюсь, Угальде в матче с «Балтикой» покажет, на что он способен»

13 Мая 2024 • 21:20 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
1 3.55 X 3.40 2 2.10
Через 22 ч. 57 мин.

Дмитрий Аленичев, бывший рулевой «Спартака», надеется, что форвард столичной команды Манфред Угальде проявит в себя в матче с «Балтикой».

Напомним, 14 мая «красно-белые» в гостях сыграют с «Балтикой» в Кубке России, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по мск.

- Надеюсь, Угальде в матче с «Балтикой» раскроет свой потенциал и покажет, на что он способен. Мы помним за какие большие деньги его купили. Он должен выстрелить, - цитирует Аленичева «Чемпионат».

Угальде пополнил ряды «Спартака» в зимнее межсезонье, заключив контракт до 2028 года. В текущем сезоне провёл за «Спартак» три игры в Кубке страны и забил один гол, в РПЛ нападающий не отличался.

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20:25 · Кубок России
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19:13 · Кубок России
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11:22 · Кубок России
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10:39 · Кубок России
Кузьмичёв: «Спартак» обязан проходить «Балтику»
09:48 · Кубок России
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21:53 · Кубок России
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