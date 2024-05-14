«Спартак» без Соболева против «Балтики»: В чью пользу будет выбор Слишковича и Игнашевича в финале Пути регионов

Кубок России близится к завершению. В финале Пути регионов московский «Спартак» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать составы на эту встречу.

«Балтика»: Латышонок, Роберто Фернандес, Остойич, Радмановац, Андраде, Маляров, Кузьмин, Бистрович, Лисакович, Аванесян, Алекс Фернандес.

«Спартак»: Селихов, Рябчук, Маслов, Дуарте, Денисов, Тавареш, Умяров, Медина, Зиньковский, Угальде, Бонгонда.

За «Балтику» в 28-м туре чемпионата России против «Динамо» из-за мышечной травмы на поле не появился хавбек Данила Козлов. До конца сезона не смогут сыграть нападающие Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина.

У «Спартака» на выезд также по медицинским причинам не отправились защитник Срджан Бабич, полузащитник Даниил Зорин и нападающий Александр Соболев. Прогнозируется традиционная кубковая ротация.

Финал Пути регионов состоит из одного матча. Победитель сыграет в суперфинале Кубка России 2 июня с командой, которая окажется сильнее в ответном матче финала Пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

Стартовый свисток в матче «Балтика» – «Спартака» на стадионе «Калининград» должен прозвучать сегодня, 14 мая, в 20:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов