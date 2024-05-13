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Кубок России

Зделар: «Мы уже показали, что с «Зенитом» можно играть и побеждать» эксклюзив

13 Мая 2024 • 21:03 Комментировать (1)
Зенит
...
ЦСКА Москва
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15.05 20:45

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об ответном матче Кубка России с «Зенитом».

- Готов ли ЦСКА второй раз подряд обыграть «Зенит», теперь уже в Кубке?

- Будет интересный матч. Это точно. Мы уже показали, что можно играть с этой командой и побеждать. Понятно, что всем будет тяжело в ответном матче, но мы отдадим на поле все, что у нас есть.

- Как оцениваете свою игру в этом сезоне?

- Результат у нас не тот, которого мы хотели бы добиться перед стартом чемпионата. Я не могу сказать, что играю прямо очень хорошо, но чувствую себя нормально. 

- То есть, вы не довольны своей игрой?

- Всегда можно выступать лучше.

- За какую команду будете болеть в финале Лиги чемпионов?

- «Реал» уже каждый год выигрывает, поэтому буду болеть за «Боруссию». Кроме того, мне нравится, как играет эта немецкая команда.

- Кто вам боле всех нравится в «Боруссии»?

- Санчо один из лучших, это сто процентов. Но там все игроки высокого уровня.  Хуммельсу 36 лет, а как он играет. Просто восторг. Когда он уходил из «Баварии», все говорили, что у него снижается уровень мастерства. Но это не так. Он на должном уровне. Хуммельс забивает. Два раза в противостоянии с «ПСЖ» его признавали лучшим игроком матча. 

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар

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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
13 Мая 2024 в 21:25
а ха ха..)) ну канэшна..пабидитили..)) ни наступи касэра ..)) ускакали бы вы ис питира паджаф хвасты..свиркая патковами..))
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