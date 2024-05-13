Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об ответном матче Кубка России с «Зенитом».
- Готов ли ЦСКА второй раз подряд обыграть «Зенит», теперь уже в Кубке?
- Будет интересный матч. Это точно. Мы уже показали, что можно играть с этой командой и побеждать. Понятно, что всем будет тяжело в ответном матче, но мы отдадим на поле все, что у нас есть.
- Как оцениваете свою игру в этом сезоне?
- Результат у нас не тот, которого мы хотели бы добиться перед стартом чемпионата. Я не могу сказать, что играю прямо очень хорошо, но чувствую себя нормально.
- То есть, вы не довольны своей игрой?
- Всегда можно выступать лучше.
- За какую команду будете болеть в финале Лиги чемпионов?
- «Реал» уже каждый год выигрывает, поэтому буду болеть за «Боруссию». Кроме того, мне нравится, как играет эта немецкая команда.
- Кто вам боле всех нравится в «Боруссии»?
- Санчо один из лучших, это сто процентов. Но там все игроки высокого уровня. Хуммельсу 36 лет, а как он играет. Просто восторг. Когда он уходил из «Баварии», все говорили, что у него снижается уровень мастерства. Но это не так. Он на должном уровне. Хуммельс забивает. Два раза в противостоянии с «ПСЖ» его признавали лучшим игроком матча.
Елена Григорьевская
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