Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об ответном матче Кубка России с «Зенитом».

- Готов ли ЦСКА второй раз подряд обыграть «Зенит», теперь уже в Кубке?

- Будет интересный матч. Это точно. Мы уже показали, что можно играть с этой командой и побеждать. Понятно, что всем будет тяжело в ответном матче, но мы отдадим на поле все, что у нас есть.

- Как оцениваете свою игру в этом сезоне?

- Результат у нас не тот, которого мы хотели бы добиться перед стартом чемпионата. Я не могу сказать, что играю прямо очень хорошо, но чувствую себя нормально.

- То есть, вы не довольны своей игрой?

- Всегда можно выступать лучше.

- За какую команду будете болеть в финале Лиги чемпионов?

- «Реал» уже каждый год выигрывает, поэтому буду болеть за «Боруссию». Кроме того, мне нравится, как играет эта немецкая команда.

- Кто вам боле всех нравится в «Боруссии»?

- Санчо один из лучших, это сто процентов. Но там все игроки высокого уровня. Хуммельсу 36 лет, а как он играет. Просто восторг. Когда он уходил из «Баварии», все говорили, что у него снижается уровень мастерства. Но это не так. Он на должном уровне. Хуммельс забивает. Два раза в противостоянии с «ПСЖ» его признавали лучшим игроком матча.

Елена Григорьевская