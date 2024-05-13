Дьяков: «Спартаку» будет нелегко в матче с «Балтикой»

Виталий Дьяков, ранее выступавший за ряд российских клубов, высказался о предстоящем матче между «Балтикой» и «Спартаком» в Кубке страны.

- Я думаю, что «Спартак» - фаворит в предстоящем кубковом матче с «Балтикой». Балтийцы после зимней паузы преобразились, стали лучше играть. Поэтому «Спартаку» будет нелегко, - цитирует бывшего игрока «Ростова» и «Динамо» «Чемпионат».

14 мая состоится матч между «Балтикой» и «Спартаком», начало встречи, которая пройдёт в Калининграде, запланировано на 20:45 по столичному времени. Победитель этого матча встретится в Суперфинале Кубка России либо против «Зенита», либо против ЦСКА.

Свой последний матч «Балтика» провела в субботу против «Динамо» и уступила со счётом 2:3, «Спартак» же на выходных дома со счётом 1:0 переиграл «Краснодар».