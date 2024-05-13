Соболев не сыграет с «Балтикой» – в клубе назвали причину

«Спартак» готовится к гостевому матчу Кубка России против «Балтики». Команды разыграют путёвку в суперфинал турнира. Несколько игроков не смогут помочь «красно-белым» в Калининграде.

«Команда прилетела в Калининград. Срджан Бабич и Даниил Зорин продолжают восстановление. Также в Москве из-за недомогания остался Александр Соболев», - сообщили в пресс-службе «Спартака» журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» стартует 14 мая в 20:45 по московскому времени. Победитель поединка в суперфинале Кубка России сыграет либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.