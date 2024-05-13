Широков уверен, что «Спартаку» будет непросто в матче с «Балтикой»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Балтикой».

«Для «Спартака» это будет тяжелый матч. В принципе, как и для «Балтики», которая играет на два фронта. Трудно сказать, насколько зрелищной она получится», — приводит слова Широкова издание «Спорт-Экспресс».

Финальный матч Кубка России Пути регионов «Балтика» - «Спартак» пройдет завтра, 14 мая. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 20:45 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.