На игре «Балтики» со «Спартаком» ожидается аншлаг

Финальная встреча Кубка России Пути регионов между «Балтикой» и «Спартаком» пройдёт 14 мая.

В настоящий момент на матч продано примерно 24 тысячи билетов, рассказал представитель пресс-службы «Балтики».

«С учетом квоты, выделенной для «Спартака», а это три тысячи мест, а также брони, выделенной для гостей финала, мы ожидаем на матче полный стадион», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе калининградского клуба.

Начало поединка «Балтика» - «Спартак» запланировано на 20:45 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.