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Кубок России

Сёмин назвал фаворита Кубка России

13 Мая 2024 • 14:23 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
1 3.55 X 3.40 2 2.10
14.05 20:45

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, кто, на его взгляд, является фаворитом в текущем розыгрыше Кубка России.

«Фаворит, я думаю, «Зенит», - сказал Сёмин, чьи слова приводит Rusfootball.info.

В среду вечером «Зенит» примет ЦСКА в ответном матче финала верхней части турнирной сетки Кубка России. В первой игре в Москве команды не смогли выявить сильнейшего – ничья 1:1. Первый же суперфиналист турнира определится ещё раньше – во вторник. Путёвку в «Лужники» разыграют «Балтика» и «Спартак». Эта дуэль пройдёт в нижней части сетки, где всё решается в одном матче.

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