Сёмин назвал фаворита Кубка России

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, кто, на его взгляд, является фаворитом в текущем розыгрыше Кубка России.

«Фаворит, я думаю, «Зенит», - сказал Сёмин, чьи слова приводит Rusfootball.info.

В среду вечером «Зенит» примет ЦСКА в ответном матче финала верхней части турнирной сетки Кубка России. В первой игре в Москве команды не смогли выявить сильнейшего – ничья 1:1. Первый же суперфиналист турнира определится ещё раньше – во вторник. Путёвку в «Лужники» разыграют «Балтика» и «Спартак». Эта дуэль пройдёт в нижней части сетки, где всё решается в одном матче.