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Игрок «Спартака»: «В матче с «Балтикой» будем стараться выдать свой максимум»

13 Мая 2024 • 13:04 Комментировать

Игрок московского «Спартака» Даниил Хлусевич пообщался с журналистами в преддверии поединка против калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России.

«Опасений перед кубковым матчем с «Балтикой» нет. Мы готовимся планомерно, разбираем игры соперников. В матче с «Балтикой» будем стараться выдать свой максимум. Будет нелёгкий матч», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Поединок «Балтики» и «Спартака» состоится завтра, 14 мая, на стадионе в Калининграде. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени.

Добавим, что в финале Пути РПЛ играют «Зенит» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Даниил Хлусевич ещё теги
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