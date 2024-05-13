Игрок «Спартака»: «В матче с «Балтикой» будем стараться выдать свой максимум»

Игрок московского «Спартака» Даниил Хлусевич пообщался с журналистами в преддверии поединка против калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России.

«Опасений перед кубковым матчем с «Балтикой» нет. Мы готовимся планомерно, разбираем игры соперников. В матче с «Балтикой» будем стараться выдать свой максимум. Будет нелёгкий матч», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Поединок «Балтики» и «Спартака» состоится завтра, 14 мая, на стадионе в Калининграде. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени.

Добавим, что в финале Пути РПЛ играют «Зенит» и ЦСКА.