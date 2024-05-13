РФС назначил судей на решающие матчи Кубка России

РФС объявил о судейских назначениях на финалы Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России.

Ответный матч между «Зенитом» и ЦСКА обслужит бригада Павла Кукуяна, в которую также входят Андрей Образко и Алексей Ширяев. Алексей Сухой выступит в качестве резервного арбитра. На ВАР будет работать Артём Чистяков, АВАР - Сергей Карасёв. Инспектором матча станет Александр Гончар.

Что касается решающего поединка в Пути регионов между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком», то его отдали Владиславу Безбородову, которому будут помогать Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Резервный судья - Павел Шадыханов. Ответственный за работу ВАР - Кирилл Левников, АВАР - Артём Любимов. Инспектор встречи - Сергей Зуев, сообщает пресс-служба организации.

Первый матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился вничью 1:1. В 28-м туре РПЛ команды также играли между собой в Санкт-Петербурге, и «армейцам» удалось взять верх (1:0). Победители финалов разыграют трофей в Суперфинале.