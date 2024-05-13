Кузьмичёв: «Спартак» обязан проходить «Балтику»

Экс-работник московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился ожиданиями от финала Пути регионов Кубка России, в котором «красно-белым» будет противостоять калининградская «Балтика».

«Будет более открытая игра, чем с «Пари НН». И здесь, наверное, шансов у «Спартака» больше. Ребята классом повыше, я думаю, они обязаны проходить «Балтику», - передает слова Кузьмичёва Metaratings.ru.

Финальный матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 14 мая на стадионе в Калининграде. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени. Добавим, что в финале Пути РПЛ играют петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА.