Хлусевич ответил, хочет ли, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»

Даниил Хлесевич, защитник «красно-белых», высказался о Владимире Слишковиче.

Напомним, Слишкович руководит столичной командой с середины апреля. Под его руководством «Спартак» победил в четырёх играх и трижды поделил очки с соперниками.

- Хочется, чтобы Слишкович остался? Все хотят по-разному. Как получится, так и будет. Мы, футболисты, делаем всё возможное, чтобы команда выигрывала, - цитирует Хлусевича «Чемпионат».

Свой следующий матч московский «Спартак» проведёт завтра, 14 мая, соперником «красно-белых» станет «Балтика» в Кубке России, игра начнётся в 20:45 по мск.